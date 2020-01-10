Запорізькі фінансові установи з процентів своїх вкладників сплатили до бюджету 54 мільйони гривень ПДФО

У 2019 році на Запоріжжі з процентів депозитних банківських рахунків та вкладів у кредитних спілках до державного бюджету надійшло 54,2 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб. Порівняно з 2018 роком надходження зросли на 1,6 мільйона або на три відсотки. Про це повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський.
Лише у грудні банківські та інші фінансові установи перерахували до скарбниці 4,6 мільйона.
Упродовж минулого року найбільші суми сплатили суб’єкти господарювання м. Запоріжжя – майже 38 мільйонів, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 4,5 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – понад 4 мільйони, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 2 мільйони, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 1,9 мільйона, Вільнянського та Новомиколаївського районів – 1,2 мільйона тощо.
Нагадаємо, ставка податку на доходи фізичних осіб з процентів від вкладів у банках, кредитних спілках складає 18 відсотків. Відповідно до ст. 170.4. Податкового кодексу України інформація про суми банківського рахунку або ощадного сертифіката чи вкладу члена кредитної спілки, нараховані проценти, а також відомості про вкладників не подаються до контролюючого органу, тобто залишаються конфіденційними.
Головне управління ДПС у Запорізькій області