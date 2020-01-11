Антикорупційні заходи проведені серед тисячі кандидатів на посади у запорізькій податковій

Упродовж минулого року фахівці підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції податкової служби Запорізької області провели роз’яснювальні заходи з 1009 кандидатами, які претендували на вакантні посади до органів ДПС регіону.
Передусім, майбутнім податківцям роз’яснювались норми Закону України “Про запобігання корупції” з метою упередження надзвичайних подій і правопорушень та для виявлення обставин, що могли перешкоджати їх призначенню.
Також для працівників ГУ ДПС у Запорізькій області було організовано 41 лекцію з профілактики корупції, а також тестування знань щодо застосування та дотримання вимог антикорупційного законодавства та розпорядчих документів ДПС.
За минулий рік було виявлено 25 порушень вимог Закону України “Про запобігання корупції”. Зокрема, встановлені такі випадки недотримання законодавства:
– представництво інтересів будь-якої особи у справах (у т.ч. у судах), в яких іншою стороною є орган, підприємство, установа, організація, в якому вона працювала на момент припинення зазначеної діяльності;
– ненадання до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомлень про суттєві зміни у майновому стані щодо отримання ними одноразового доходу що перевищує 50 прожиткових мінімумів;
– надання недостовірних відомостей у декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
– неподання та несвоєчасне подання е-декларацій.
У рамках взаємодії зі спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції надано інформацію стосовно 46 працівників, які ймовірно порушили вимоги антикорупційного законодавства.
Головне управління ДПС у Запорізькій області