ДО УВАГИ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ!

Управління Державної казначейської служби України в Олександрівському районі м. Запоріжжя Запорізької області повідомляє, що з 01.01.2020 введено в дію нові рахунки для зарахування податків, зборів, платежів до державного і місцевих бюджетів, власних надходжень бюджетних установ та інших доходів бюджету, відкриті відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 №1203, та з урахуванням міжнародного номеру банківського рахунку IBAN.
ЗВЕРТАЄМО УВАГУ, ЩО ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ НА НОВІ ДОХІДНІ РАХУНКИ НЕ БУДЕ! КОШТИ, ПЕРЕРАХОВАНІ НА СТАРІ РАХУНКИ, БУДУТЬ ПОВЕРТАТИСЬ ДО БАНКІВ ПЛАТНИКІВ!
Реквізити рахунків, відкритих для зарахування податків, зборів, платежів до державного і місцевих бюджетів за стандартом IBAN по Запорізькій області, розміщено на Веб-сторінці Головного управління Державної казначейської служби України у Запорізькій області офіційного Веб-порталу Державної казначейської служби України в мережі Internet за адресою www.treasury.gov.ua.