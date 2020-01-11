Кар’єрні радники: рік персонального супроводу

Вже рік, як в роботу служби зайнятості введено інститут кар’єрного радника, який здійснює поглиблений індивідуальний супровід безробітних. То що змінилось? Час підвести підсумки.
Кар’єрні радники є індивідуальними консультантами у пошуку роботи, плануванні кар’єри та підвищенні конкурентоспроможності на ринку праці. Такі фахівці допомагають клієнтам прийняти максимально вигідне рішення для того, щоб особа якнайшвидше змінила місце роботи, повернулася на ринок праці чи започаткувала власну справу. Майже 35 % фахівців центрів зайняті Запорізької області – це кар’єрні радники.
Особа, яка шукає роботу, та кар’єрний радник співпрацюють відкрито та свої очікування і наміри узгоджують на початку співпраці, розробляючи сумісний план дій. Фактично індивідуальний план надання послуг є договором про співпрацю. Підписавши договір, громадянин підтверджує серйозність наміру працевлаштуватися або розпочати власну справу та готовність діяти, аби цього досягти.
Завдяки плідній та налагодженій роботі кар’єрних радників та клієнтів служби зайнятості (безробітних та роботодавців) за минулий рік працевлаштовано більш ніж 23 тис. безробітних. При цьому третину з них знайшли роботу на першому тижні перебування на обліку. 40% безробітних працевлаштовано у першому місяці перебування на обліку.
Інститут кар’єрного радника дозволив знайти баланс між пріоритетами потреб й інтересів клієнта та його зобов’язаннями перед самим собою і потребами ринку праці.
Інститут кар‘єрного радника дозволив змінити монолог на діалог між клієнтом та фахівцем центру зайнятості, які спільно та за взаємною згодою визначають кінцеву мету співробітництва та шляхи досягнення цієї мети.
Кар’єрні радники не шукають вакансії, а ставлять вимоги до консультантів роботодавців та рекрутерів щодо оперативного пошуку вакансій для даної особи. Тому якість та кількість вакансій, які роботодавці подають до державної служби зайнятості, має удосконалитися.
«Запровадження інституту кар’єрних радників активізувало роботу державної служби зайнятості в цілому за всіма напрямами роботи: від ініціювання модернізації обслуговування безробітних, роботодавців до розширення активних програм зайнятості населення. Саме з метою удосконалення наших послуг у 2020 році у роботу служби зайнятості запроваджено інститут Консультанта роботодавця», – запевняє директорка Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47