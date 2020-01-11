Ринок праці Запорізької області

Станом на 10 січня 2020 року чисельність безробітних громадян по області становила 19,7 тис. осіб, з них 15,9 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 10 січня 2020 року – 1156 одиниць (у м. Запоріжжі – 663 одиниці). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 17 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 6 безробітних).
З початку грудня 2019 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 207 громадян. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовано 55 безробітних, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.