У Широківській громаді з’явилася послуга для осіб з інвалідністю «Соціальне таксі»

Широківська об’єднана територіальна громада отримала новий
спеціально обладнаний мікроавтобус, який може комфортно та безпечно перевозити осіб з
інвалідністю (з порушеннями опорно-рухового апарату) та людей з маломобільних
категорій. Транспортний засіб був офіційно переданий КУ «Центр соціальних послуг
Широківської громади».
Першим пасажиром автомобіля став учень Петропільської школи Єгор Топчій, який
власноруч скористався системою ручного підйомника, яким оснащений транспортний
засіб.
Скористатись послугою соціальне таксі зможуть мешканці Широківської громади з
наступних категорій: особи з інвалідністю (у т.ч. діти), які мають порушення опорнорухового апарату або інші захворювання, пересуваються за допомогою технічних засобів
реабілітації, інші маломобільні групи населення.
«Отримане нами авто допомагає розширити можливості для тих мешканців громади,
які найбільше потребують нашої уваги. Я радий, коли нам вдається реалізовувати такі
важливі та необхідні соціальні програми.
Переконаний, що найближчим часом ми закриємо останні формальності, і отримане
авто буде працювати в повному обсязі.
Я дякую і Міністерству соціальної політики, і своїй команді за те, що в результаті
дворічної роботи нам все-таки вдалось отримати такий необхідний транспорт», –
зазначив голова громади Денис Коротенко.
Вже зараз є понад 30 заявок на користування транспортним засобом. Також всі бажаючі
можуть залишати власні заявки, звернувшись до КУ «Центр соціальних послуг
Широківської громади» за телефоном: 067-320-05-20.
Довідково:
Спеціально обладнаний мікроавтобус було придбано за кошти державного бюджету в
рамках урядової програми «Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з
інвалідністю». Його вартість склала понад 1 мільйон гривень.
Авто, призначене для транспортування людей у візках та їх супроводжуючих,
укомплектоване пасажирським підйомником, що керується дистанційним пультом і
перехідним містком для зручності. Основні технічні параметри відповідають директивам
безпеки ЄС.
З запуском послуги особи з інвалідністю, що проживають у громаді, зможуть оперативно,
комфортно та безпечно дістатись потрібного місця, установи, підприємства, органу влади
тощо, а також взяти участь у масових заходах, які проходять в громаді чи місті Запоріжжя.
Послуги транспортної служби “соціальне таксі” надаватимуться абсолютно безкоштовно.
Широківська громада представляє цілу низку соціальних послуг, які покликані зробити
життя соціально незахищених верств населення більш комфортним. Зокрема, «Центр
соціальних послуг Широківської громади» надає послуги прального комплексу, швачки,
дрібного та середнього ремонту тощо.
Також у громаді для мешканців поважного віку працює Університет третього віку, на базі
якого проходить навчання за різними напрямками, а також організовується пізнавальне,
цікаве та активне дозвілля.
Нова послуга «соціальне таксі» також сприятиме створенню рівних можливостей для
кожного мешканця, включаючи людей з інвалідністю.
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