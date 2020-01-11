Увага: “фейкові” податківці атакують платників!

За останній час почастішали випадки телефонних афер з боку зловмисників, які представляючись керівниками податкової служби Запорізької області вимагають у підприємців гроші.
Цього разу шахраї телефонують суб’єктам господарювання та від імені начальника Вільнянського управління ГУ ДПС у ДПС у Запорізькій області пропонують надати “фінансову допомогу”, яку необхідно перерахувати на картковий рахунок, відкритий в одному з банків.
Застерігаємо платників податків, що такі “прохання” псевдоподатківців є протиправним діянням. Отримавши подібний дзвінок або повідомлення, слід одразу звертатися до правоохоронних органів.
Головне управління ДПС у Запорізькій області