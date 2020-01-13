Отримати субсидії стане важче

Один з нормативних актів, прийнятий, що називається, під ялинку, і, судячи за датою голосування-19 грудня, – в якості подарунка від Святого Миколая, – це закон “про верифікацію і моніторинг державних виплат”.
Активно користуватися законодавчою новацією громадяни зможуть з 1 січня. Закон є спробою вдосконалити правила перевірки громадян на отримання ними соціальної допомоги. У прийнятому законі прописані три етапи перевірок:
- перший – коли людина тільки подає документи;
- другий – в процесі отримання грошей, тобто будуть досліджувати правильність їх отримання;
- третій – після отримання коштів. Йдеться про правильність використання виданих грошей (загальновідомі випадки, коли люди витрачали монетизовану субсидію не на оплату комунальних послуг, а на інші цілі).