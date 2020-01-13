Підвищення мінімальної зарплати відбулося з 1 січня

Підвищення мінімальної зарплати відбулося з 1 січня

З 1 січня мінімальна заробітна плата зросла на 550 грн. і досягла рівня 4 723 грн.

  Відповідно зросли і податки!!!! Тож скільки реально будемо отримувати на руки – подивимось…

Також набули чинності нові нормативи прожиткового мінімуму:

  • діти до 6 років – 1779 грн.,
  • віком від 6 до 18 років-2218 грн.,
  • працездатні особи – 2102 грн.,
  • особи, які втратили працездатність – 1638 грн.

протягом року обіцяють підвищення прожиткового мінімуму ще двічі: з 1 липня і з 1 грудня.

Передбачається, що середній прожитковий мінімум протягом року зросте з 2027 до 2189 грн.  

Економіка