Підвищення мінімальної зарплати відбулося з 1 січня

З 1 січня мінімальна заробітна плата зросла на 550 грн. і досягла рівня 4 723 грн.
Відповідно зросли і податки!!!! Тож скільки реально будемо отримувати на руки – подивимось…
Також набули чинності нові нормативи прожиткового мінімуму:
- діти до 6 років – 1779 грн.,
- віком від 6 до 18 років-2218 грн.,
- працездатні особи – 2102 грн.,
- особи, які втратили працездатність – 1638 грн.
протягом року обіцяють підвищення прожиткового мінімуму ще двічі: з 1 липня і з 1 грудня.
Передбачається, що середній прожитковий мінімум протягом року зросте з 2027 до 2189 грн.