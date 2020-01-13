Премії за викриття корупціонерів

з 1 січня 2020 року набув чинності закон, згідно з яким викривачів корупціонерів заохочуватимуть преміями. На будь-якого чиновника, який розпоряджається бюджетними коштами, можна буде поскаржитися, а правоохоронці зобов’язані перевірити інформацію.
але премії будуть виплачуватися, тільки якщо розмір завданих збитків перевищить 10 млн.грн. і після відповідного рішення суду.
розмір премії становитиме 10% обсягу завданих корупціонером збитків. Але премія не може перевищувати 3000 мінімальних зарплат, тобто в 2020 році-це не більше 14,169 млн грн.