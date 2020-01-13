У Бердянську рятувальники ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння

12 січня о 21:22 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Приазовська.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить прибудова до будинку на площі 20 м. кв.
О 22:11 вогнеборці локалізували загорання, а о 23:36 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню. Внаслідок події ніхто не постраждав. Причина пожежі встановлюється.
За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалося 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.