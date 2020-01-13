У Приморську рятувальники ліквідували пожежу у металевому кіоску

12 січня о 04:50 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу по вул. Шевченко.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить металевий кіоск на загальній площі 16 кв. м.
О 05:00 бійці ДСНС локалізували загорання, а о 05:40 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Ймовірно, причиною пожежі стало коротке замикання електромережі. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.