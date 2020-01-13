Запоріжці сплатили 631 мільйон гривень військового збору

Надходження військового збору у Запорізькому регіоні за 2019 рік склали 631 мільйон гривень. Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, запоріжці збільшили сплату порівняно з 2018 роком на 91 мільйон або на 17 відсотків.
Кожного місяця в області надходило, у середньому, 52,6 мільйона гривень військового збору, це на 7,6 мільйона перевищило щомісячні показники попереднього року.
Майже половину загальних надходжень за минулий рік забезпечили представники бізнесу та мешканці обласного центру – 325,8 мільйона, що на 49 мільйонів більше, ніж за 2018 рік. Платники м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів спрямували 77,7 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 56,4 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 45,6 мільйона, Вільнянського і Новомиколаївського районів – майже 27 мільйонів, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 23 мільйони, Оріхівського та Гуляйпільського районів – 20 мільйонів, Василівського та Михайлівського районів – 19 мільйонів тощо.
Загалом торік військовий збір сплачували понад 72 тисячі суб’єктів господарювання та громадян, зокрема, 17 тисяч юридичних та 55 тисяч фізичних осіб.
Головне управління ДПС у Запорізькій області