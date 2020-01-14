8 причин, чому безробітним варто звернутися до служби зайнятості

Пошук роботи – нелегка праця. Проте Служба зайнятості може допомогти у цій справі. Чому варто звернутися за допомогою саме до служби зайнятості.
- ФАХІВЦІ ДОПОМОЖУТЬ ПІДІБРАТИ ПІДХОДЯЩУ РОБОТУ.
У центрі зайнятості кар’єрні радники допоможуть вам знайти підходящу роботу, поінформують про вільні робочі місця у вашому регіоні та за його межами, нададуть індивідуальні консультації щодо перспектив вашого працевлаштування. Також допоможуть оволодіти необхідними навичками щодо пошуку роботи. Ми порадимо, як розкрити свої здібності потенційному роботодавцю.
- СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ МАЄ НАЙБІЛЬШУ БАЗУ АКТУАЛЬНИХ ВАКАНСІЙ.
Протягом січня-грудня 2019 року кількість вакансій у базі даних державної служби зайнятості складала майже 50 тисяч.
При цьому за сприяння служби зайнятості працевлаштувано 44,2 тис. людей 3. ВИ МОЖЕТЕ ОТРИМУВАТИ ДОПОМОГУ ПО БЕЗРОБІТТЮ.
Перебуваючи на обліку в центрі зайнятості, ви маєте право на отримання допомоги по безробіттю. Розмір та тривалість виплат залежить від страхового стажу, якого ви набули за період своєї трудової діяльності, розміру заробітної плати за останнім місце роботи та статті, за якою ви звільнилися.
- МОЖНА ОТРИМАТИ НОВУ ПРОФЕСІЮ.
Якщо ви не можете знайти роботу за фахом, служба зайнятості надає можливість безкоштовно пройти професійне навчання за 90 ліцензованими професіями. Навчання проходить у центрах професійно-технічної освіти (ЦПТО) державної служби зайнятості або інших навчальних закладах. Служба зайнятості має 11 власних ЦПТО, які оснащені новітньою технікою та устаткуванням. Якщо безробітний навчається не за місцем проживання, він безоплатно забезпечується житлом. Крім того, у ЦПТО є шанс отримати досить унікальні професії, приміром, рибовода, коваля, бондаря, виноградаря або майстра з лозоплетіння.
- ЗА СПРИЯННЯ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ МОЖНА ВІДКРИТИ ВЛАСНУ СПРАВУ.
Якщо для вас не знайшлося підходящої роботи, у службі зайнятості вам запропонують відкрити власну справу. Спершу ви пройдете спеціальне тестування щодо визначення професійних здібностей до підприємницької діяльності. У разі позитивних результатів, вам запропонують пройти спеціальний курс навчання та дізнатися про перспективні види діяльності для конкретного регіону. Фахівці служби зайнятості також допоможуть вам скласти та захистити бізнес-план. Після цього ви отримаєте одноразову допомогу по безробіттю.
- СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ НАДАЄ ВАУЧЕР НА НАВЧАННЯ.
Без реєстрації в службі зайнятості громадяни можуть отримати ваучер на навчання для підтримання своєї конкурентоспроможності на ринку праці. Документ дає право безкоштовно пройти навчання за спеціальностями у пріоритетних видах економічної діяльності у навчальних закладах України (в тому числі ВНЗ), які мають відповідну ліцензію МОН.
Такі ваучери можуть отримати люди 45+ (до досягнення ними пенсійного віку), а також внутрішньо переміщені особи працездатного віку за відсутності підходящої роботи та демобілізовані учасники АТО з числа інвалідів.
- МОЖНА ДОЛУЧИТИСЬ ДО ГРОМАДСЬКИХ ТА ТИМЧАСОВИХ РОБІТ.
Під час пошуку постійного місця роботи ви може отримати додатковий заробіток – взяти участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру. Ці роботи організовуються місцевими адміністраціями та роботодавцями за сприяння служби зайнятості.
- БЕЗРОБІТНІ МАЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ ВІДВІДУВАТИ РІЗНІ ТРЕНІНГИ, В ТОМУ ЧИСЛІ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНІ.
Служба зайнятості також організує спільні тренінги та семінари для безробітних з громадськими організаціями, благодійними фондами та соціальними установами. Найбільш популярні – з техніки пошуку роботи, вибору професії, техніки особистісного росту (психологічні тренінги).
«І цей перелік відображає лише частину послуг, які надає шукачам роботи державна служба зайнятості. Більше того, асортимент сервісів постійно оновлюється та розширюється, враховуючи потреби клієнтів. Наша основна мета – щоб усі українці та українки мали гідну роботу з достойною заробітною платою», – запевняє директорка Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47