Бліц опитування: Чи вмієте ви колядувати? Чи потрібно це робите сучасній людині?

Еріка Равіч, художниця:
-Ось заспівала сьогодні колядку. Зараз такий настрій чудовий від того що українці –є. У світі нас багато. Ми можемо себе зберігати і далі нести наше слово, нашу культуру по світу.
Богдан , учень середньої школи:
-Мені дуже сподобалося співати колядку. Це українські традиції живі, і вони будуть жити ще дуже довго.
Ірина, вчителька:
– В дитинстві на жаль не було такого досвіду. До недавно колядували лише диваки і жартівники. А зараз з дітьми співаємо і колядки і щедрівки, і просто українські пісні. Колядування це наша аутентична традиція, хоча і майже забута. Треба відроджувати усім разом, бо це наша ідентичність.
Василь, приватний підприємець:
– В дитинстві звісно ходили з хлопцями колядувати, хоча частіше мабуть щедрувати. Бо тоді Різдва якось не дуже любили згадувати, а ось на Старий Новий рік ходили по квартирам посівати і чекали що нам за це гроші дадуть. Тож треба у нас на фірмі хоч відродити таку нашу традицію.
Денис, менеджер:
-Я не колядував ніколи, якось не довелося. А доньку зараз привчаю до народних традицій, приводжу на гурток у центр дитячої творчості. Нехай вже вони навчаться, а там може і ми, дорослі долучимося.