«Фармак» провів екскурсію на виробництво для понад 1000 осіб у 2019 році

Як виробляються ліки європейської якості на сучасному обладнанні, змогли побачити студенти, лікарі, партнери, журналісти, представники бізнес-асоціацій і всі охочі: «Фармак» регулярно проводить екскурсії – щоп’ятниці група з 10–15 осіб відвідує виробництво.
«Така практика у “Фармак” із 2017 року. Ми відчинили свої двері для всіх охочих, щоб показати сучасне фармацевтичне виробництво в Україні. Сьогодні “Фармак” – це територія європейської якості та міжнародних стандартів. Доля експорту “Фармак” складає понад 20%. Одні й ті ж лінії виготовляють лікарські засоби для України та світу, тому можна з упевненістю сказати, що якість продукції “Фармак” нічим не поступається найбільшим світовим виробникам, а в чомусь і перевершує. “Фармак” стрімко розвивається. На виробництві використовується інноваційне обладнання. За 2019 рік компанія інвестувала 900 млн грн у його розвиток. 2018 року було відкрито сучасну лінію з виробництва твердих лікарських форм, аналогів якої в Україні немає. “Фармак” інвестував у неї 20 млн євро. Цьогоріч ми плануємо збільшити суму інвестицій до більш ніж 1 млрд грн», – зазначила Олена Зубарєва, керівник департаменту корпоративних комунікацій та сталого розвитку АТ «Фармак».
Форма реєстрації на екскурсію на сайті за посиланням – https://farmak.ua/excursions/