Не у тренді: Із питанням ліквідації облбібліотеки для юнацтва чиновники промахнулися

На сайті Запорізької обласної ради розміщено проект рішення, згідно з яким КУ «Запорізька обласна бібліотека для юнацтва» ліквідовується, а її майно приєднується до комунального закладу «Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека». Проект рішення на сесію вносить директор департаменту культури, туризму, національностей та релігій ЗОДА Владислав Мороко. У пояснювальній до вказаного проекту рішення записці зазначається: обласна бібліотека для юнацтва є організаційно-методичним і координаційним центром існуючої спеціалізованої системи структурних підрозділів бібліотечного обслуговування юнацтва області. У той же час аналогічні функції та завдання виконує і комунальний заклад «Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека» Запорізької обласної ради, що є головною загальнодоступною (публічною) бібліотекою Запорізької області. Очікуваним результатом запропонованої оптимізації є економія бюджетних коштів на утримання персоналу, не пов’язаного з виконанням основних завдань та функцій закладів, підвищення якості послуг, що надаються обласними закладами відповідного профілю діяльності.
Така чиновницька ініціатива викликала обурення громадськості. Адже за умови ліквідації бібліотеки жодним чином не можна буде компенсувати ту величезну роботу з виховання підлітків та молоді. Наша газета регулярно розповідає про численні заходи у тому числі і патріотичного спрямування, які проводять бібліотекарі, вносячи свою визначну частку у захист інтересів України у гібридній війні з російськими окупантами на інформаційному фронті.
Тому на сайті облради у відповідь з’явилась петиція від громадськості про захист бібліотеки і недопущення її ліквідації.
Напевне, чиновники і депутати могли б проігнорувати думку громадськості. Але… щойно у Мінцифрі представили своїх амбасадорів цифрової освіти. І, о диво!, ними виявилися – бібліотекарі! Мінцифра підписала меморандум про співпрацю із Українською бібліотечною асоціацією.
Що це означає?
Саме бібліотеки стануть першими офлайн-хабами проєкту «Дія. Цифрова освіта»
У комп’ютеризованих бібліотеках українці зможуть безкоштовно пройти навчання на національній онлайн-платформі з цифрової грамотності.
Понад 6000 бібліотек по всій Україні долучаться до національного проєкту «Дія. Цифрова освіта» та популяризуватимуть цифрову освіту
Нагадаємо, що платформа запуститься 21 січня 2020 року і буде доступною за посиланням https://osvita.diia.gov.ua/. Поки на порталі доступне соціологічне дослідження з цифрової грамотності українців. Проект реалізується за підтримки Програма EGAP Фонд Східна Європа
- Тепер ваша черга вести у бібліотеку батьків і бабусь із дідусями!- звернулись у Мінцифрі до українців.
Тож, як бачимо, місцеві чиновники знову не у тренді. Чомусь їм не вдається потрапити у ритм загальнодержавних тенденцій. Сподіваємось, завдяки державній підтримці тема з ліквідацією облбібліотеки для юнацтва у Запоріжжі має бути закритою. Та ми слідкуватимемо за перебігом подій.