Руслан Рачинський: “Запорізькі підприємства збільшили сплату екологічного податку майже на 73 мільйони”

Надходження екологічного податку у Запорізькому регіоні за минулий рік склали 365 мільйонів гривень. Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, порівняно з 2018 роком підприємства збільшили відрахування на 72,8 мільйона.
Відповідно до бюджетного розподілу до державної скарбниці надійшло 187 мільйонів гривень екологічного податку, що на 42 відсотки більше, ніж за попередній рік, до місцевих бюджетів – 178 мільйонів, рівень 2018 року перевищено на 11 відсотків.
Більш ніж 300 мільйонів із загальної суми перерахували суб’єкти господарювання, які провадять діяльність у м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровському та Великобілозерському районах. Підприємства Вільнянського та Новомиколаївського районів спрямували 21 мільйон, м. Запоріжжя – 17,8 мільйона, Запорізького району – 10 мільйонів, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 4 мільйони, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського району – 3,6 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – понад три мільйони гривень.
Нагадаємо, відповідно до законодавчих змін у 2019 році ставку екологічного податку за викиди двоокису вуглецю було підвищено з 0,41 гривні до 10 гривень за одну тонну. Всього у минулому році екологічний податок за здійснення забруднюючих викидів у довкілля сплачували 2,5 тисячі суб’єктів господарювання.
Головне управління ДПС у Запорізькій області