Святковий Вертеп гвардійців проїхався Запоріжжям

13 січня колективи художньої самодіяльності військової частини 3029 Національної гвардії України разом з військовим оркестром привітали колективи державних органів влади та підприємств партнерів з нагоди святкування Нового Року за старим стилем.
Гвардійці із щедрівками та феєричним дефіле військового оркестру вітали працівників Запорізької міської ради, Вознесенівської райдержадміністрації, заводу Дніпроспецсталь та титано-магнієвого комбінату.
Привітання відбувались протягом дня та заряджали позитивом всіх отоючих глядачів.
#3029NGU