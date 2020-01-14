Відкриття нового вартового приміщення військової частини 3029 НГУ

Відкриття нового вартового приміщення військової частини 3029 НГУ

Сьогодні, 13 січня 2020 року, командир військової частини 3029 Національної гвардії України полковник Андрій Бєляєв урочисто перерізав червону стрічку у завершеному вартовому приміщенні військового містечка частини.

Капелан військової частини 3029 НГУ протоієрей Віктор Ткач зачитав молитву та освятив приміщення.

 «Приміщення варти відповідає всім вимогам керівних документів. В середині є чудове освітлення, опалювання, санітарно-технічні умови, місця для відпочинку та прийому їжі. Впевнений, що особовий склад тут буде почуватися комфортно.» – прокоментував командир військової частини 3029 НГУ полковник Андрій Бєляєв

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