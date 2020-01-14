Відкриття нового вартового приміщення військової частини 3029 НГУ

Сьогодні, 13 січня 2020 року, командир військової частини 3029 Національної гвардії України полковник Андрій Бєляєв урочисто перерізав червону стрічку у завершеному вартовому приміщенні військового містечка частини.
Капелан військової частини 3029 НГУ протоієрей Віктор Ткач зачитав молитву та освятив приміщення.
«Приміщення варти відповідає всім вимогам керівних документів. В середині є чудове освітлення, опалювання, санітарно-технічні умови, місця для відпочинку та прийому їжі. Впевнений, що особовий склад тут буде почуватися комфортно.» – прокоментував командир військової частини 3029 НГУ полковник Андрій Бєляєв
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