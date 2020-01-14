Заспівали колядку разом

Саме так мешканці Запоріжжя 12 січня на площі Маяковського доєдналися до флешмобу, що став світовим. Вперше колядка «Нова радість стала» виконали ще у 2017 році у межах загальноукраїнського фестивалю вертепів, заснованого у м. Харків. У тому ж році кілька міст України доєдналися до цього флешмобу. У минулому році колядку на вулиці заспівали вже у 50 містах України та Європи. Цього року «Нову радість» у межах області виконали разом у один і той саме час у Запоріжжі, Василівці та Мелитополі, кількістю груп приблизно по 20 чоловік. Звісно це не дуже багато порівняно з кількістю виконавців у м.Дніпро-300 чоловік, а у Харкові навіть 2000, але це теж справжнє диво. Бо до групи доєднувалися і випадкові перехожі, і люди російськомовні, і з радістю співали чарівні слова про народження Христа. Доклали руку до створення флешмобу майстриня Наталія Бабенко та керівник Запорізького «Пласту» Ярослав Мотрич
Олександр Максимов