Запорізькі добувні підприємства і водокористувачі спрямували до бюджетів 633 мільйони гривень рентних платежів

За минулий рік до бюджетів надійшло 385,8 мільйона гривень рентної плати за користування надрами. У порівнянні з 2018 роком надходження від добувних підприємств збільшились на 151 мільйон або на 64 відсотки. Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський державний бюджет отримав понад 268 мільйонів, місцеві скарбниці – майже 118 мільйонів гривень.
Більшу частину платежів до бюджетів забезпечили компанії, які працюють у Василівському та Михайлівському районах – 344,6 мільйона, суб’єкти господарювання Пологівського, Більмацького та Розівського сплатили 11,8 мільйона, м. Запоріжжя – 8,7 мільйона, Вільнянського та Новомиколаївського районів – 7 мільйонів, м. Токмак, Токмацького та Чернігівського районів – 6,5 мільйона тощо.
Усього торік в регіоні було зареєстровано 614 підприємств, які на підставі спеціальних дозволів здійснювали видобуток надр.
Крім того, 565 запорізьких компаній-водокористувачів спрямували до бюджетів 247 мільйонів гривень рентної плати за спеціальне використання води, у тому числі до держбюджету – 137 мільйонів, до місцевих – понад 110 мільйонів.
Головне управління ДПС у Запорізькій області