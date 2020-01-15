Зустрічайте новий випуск газети ПравдаЗП за 16.01.2020р.

Друзі! У четвер, 16 січня, виходить у світ черговий випуск Запорізької обласної газети «Правда ЗП» громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Нова газета виходить тимчасово на період, поки трудовому колективу КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ рішення Третього апеляційного адміністративного суду (м. Дніпро) про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда».
Нинішній наш випуск виходить у світ в День пам’яті українських кіборгів- героїв новітньої визвозьної війни за незалежність України. Рівно п’ять років тому, від невичерпних ворожих обстрілів, впала диспетчерська вишка Донецького аеропорту, яка в подальшому стала головним символом оборони міжнародного аеропорту імені Сергія Прокоф’єва. Українські захисники тримали оборону 242 дня, а вишка аеропорту служила «очима» воїнів. Після падіння вежі далі боронити ДАП стало безглуздо.
За мужність і безстрашність члени НВФ назвали захисників донецького аеропорту кіборгами. За різними даними, під час оборони Донецького аеропорту загинули понад 200 українських захисників. Ми памятаємо!
А ще ми інформуватимемо своїх читачів про таке.
На сайті Запорізької обласної ради розміщено проект рішення, ініційований директором департаменту культури, туризму, національностей та релігій ЗОДА Владиславом Морокою згідно з яким КУ «Запорізька обласна бібліотека для юнацтва» ліквідовується. Чому у цьому питанні чиновники промахнулися? Дізнайтеся із нашої газети
Піднімаємо й важливі соціальні проблеми.
Де реформи? Як наші переконання впливають на економіку та прогрес реформ, про це читайте у свіжому випуску газети.
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
Які новації до вступу у виші цього року пропонує МОН? Які порогові бали встановлено для вступу на які спеціальності? Кому потрібне ЗНО і хто може скористатися результатми минулих років? Про це дізнайтеся із нашої рубрики «Освіта»
А у традиційній рубриці «Дивина тижня» ми здивуємо своїх читачів розповіддю про … унікальну різвяно-новорічну акцію – як міста і села Запорізької області заспівали колядку «Нова радість стала» разом з усією Україною і світом .
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, найповніша тижнева програма телебачення із супутниковими каналами, безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Правди ЗП» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 099-079-28-46.