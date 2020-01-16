У Василівці під час пожежі врятовано 46-річного чоловіка

14 січня о 06:10 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в 5-типоверховому будинку по вул. Дніпровська.
Прибувши на місце події рятувальники встановили, що в кімнаті горять домашні речі на площі 6 м. кв.
Під час гасіння бійці ДСНС врятували 46-річного чоловіка. Постраждалий після огляду медиків від госпіталізації відмовився.
О 06:25 вогнеборці локалізували загорання, а о 06:47 – повністю ліквідували.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 4 чоловіка особового складу.