Запорізькі платники погасили понад 300 мільйонів гривень боргів з податків та ЄСВ

Податкові борги запорізьких компаній та підприємців за минулий рік скоротились більш ніж на 300 мільйонів гривень. Про це повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський. З цієї суми до державного бюджету надійшло 100 мільйонів, до місцевих скарбниць – 66,7 мільйона гривень. Також до пенсійного і соціальних фондів було сплачено 134,5 мільйона гривень єдиного соціального внеску.
Фахівці податкової служби регіону застосовували комплекс заходів відповідно до вимог Податкового кодексу України. Так, з рахунків боржників було стягнуто платіжними вимогами та вилучено готівки на суму 10,4 мільйона гривень, надходження від реалізації дебіторської заборгованості перевищили два мільйони, від реалізації майна, яке знаходилося у податковій заставі – майже 11 мільйонів гривень. Крім того, за рахунок розстрочення податкового боргу до бюджету надійшло майже три мільйони. Підприємства, які знаходяться в процедурах банкрутства, сплатили майже 9 мільйонів гривень.
До суду було направлено 305 позовів про стягнення недоїмки у сумі 889 мільйонів, на даний час винесено 68 рішень із загальною сумою 395 мільйонів, з якої бюджет вже отримав 26,5 мільйона гривень.
Також у 2019 році сума списаного безнадійного податкового боргу склала 769 мільйонів, зокрема, 718 мільйонів – у зв’язку з ліквідацією суб’єктів господарювання-боржників.
Нагадуємо, перелік платників податків, які мають борги перед бюджетами, розміщено на вебпорталі Державної податкової служби: https://tax.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/pereliki-/296361.html.
Головне управління ДПС у Запорізькій області