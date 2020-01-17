Ринок праці Запорізької області

Станом на 17 січня 2020 року чисельність безробітних громадян по області становила 20,0 тис. осіб, з них 16,1 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 17 січня 2020 року – 1390 одиниць (у м. Запоріжжі –796 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 14 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 5 безробітних).
З початку січня 2020 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 192 громадянина. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовано 53 безробітних, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.