За рік власники запорізької нерухомості сплатили понад 129 мільйонів гривень

До запорізьких місцевих бюджетів за 2019 рік надійшло 129,4 мільйона гривень податку на нерухоме майно. Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, сплачена сума на 22,8 мільйона або на 21,4 відсотка перевищила показник 2018 року.
Запорізькі компанії, організації та установи спрямували до скарбниць 86,4 мільйона гривень податку, що на 9,8 мільйона більше, ніж за попередній рік. Власники нерухомості-фізичні особи поповнили бюджети на 43 мільйони, зростання до рівня 2018 року скало 13 мільйонів гривень.
Найбільші платежі від юридичних та фізичних осіб надійшли до бюджету м. Запоріжжя – 42,7 мільйона. Мелітопольські та веселівські платники спрямували 23,2 мільйона, якимівські та приазовські – 15,2 мільйона, бердянські та приморські – майже 12 мільйонів, вільнянські та новомиколаївські – 11,5 мільйона, василівські та михайлівські – 5,8 мільйона, оріхівські та гуляйпільські – 5,6 мільйона тощо.
Всього минулого року податок на нерухомість сплачували 4062 суб’єкти господарювання-юридичні особи та майже 27 тисяч фізичних осіб.
Нагадаємо, податок на нерухоме майно для фізичних осіб нараховується на житлову площу, яка перевищує 60 квадратних метрів для квартир, 120 квадратних метрів – для будинків і 180 квадратних метрів – для різних типів нерухомості. Ставки встановлюються рішеннями місцевих рад: сільських, селищних, міських та об’єднаних територіальних громад. Вони не повинні перевищувати 1,5 відсотка від мінімальної зарплати за квадратний метр. Податок сплачується тільки за ту площу, яка перевищує пільгову.
Додатково оподатковуються об’єкти житлової нерухомості, площа яких понад 300 квадратних метрів для квартир і 500 квадратних метрів для житлових будинків за ставкою 25000 гривень за кожен об’єкт житлової нерухомості або його частки.
Головне управління ДПС у Запорізькій області