Запорізький бізнес збільшив сплату ПДВ на 472 мільйони

Запорізькі платники податку на додану вартість за 2019 рік спрямували до державного бюджету 3 мільярди 720 мільйонів гривень. Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, суб’єкти господарювання збільшили сплату ПДВ порівняно з 2018 роком на 472,4 мільйона або на 14,5 відсотка.
За результатами декларування збільшились обсяги оподатковуваних операцій запорізьких компаній і підприємців, відповідно, нарахування підвищились до показників попереднього року на 15 відсотків.
Найбільші суми до державної скарбниці забезпечили представники бізнесу м. Запоріжжя – 2 мільярди 145,4 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 287 мільйонів, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 279 мільйонів, Вільнянського та Новомиколаївського районів – 197,6 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 151 мільйон, м. Токмак, Токмацького та Чернігівського районів – 147,6 мільйона, Оріхівського та Гуляйпільського районів – 126 мільйонів тощо.
Всього у Запорізькій області зареєстровано майже 10,5 тисячі платників податку на додану вартість, серед них 9,5 тисячі – СГД-юридичні особи та близько тисячі фізичних осіб-підприємців.
Головне управління ДПС у Запорізькій області