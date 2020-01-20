Запрошують на презентацію книжки Олега Гавріша «Казки баби Гавришихи» за участю автора

Запрошують на презентацію книжки Олега Гавріша «Казки баби Гавришихи» за участю автора

Книгарня «Є» та видавництво «Час майстрів» запрошують на презентацію книжки Олега Гавріша «Казки баби Гавришихи» за участю автора. Захід відбудеться 23 січня. Початок – о 18.30.

Головні герої розповідей баби Гавришихи — це односельці та істоти, яких науковці відносять до української міфології і про яких баба оповідає, наче про цілком реальних сусідів. Що б не відбувалося в тих казках, людська гідність, взаємодопомога, доброта завжди перемагають. І хоч ті оповідки навіть слухати страшно, та все одно не можеш відірватися, бо відчуваєш, що тебе прикриває своїми невидимими, зітканими з любові крилами Берегиня — баба Гавришиха Під час презентації ми послухаємо історії від автора книжки Олега Гавріша і дізнаємося хто ж така ця баба Гавришиха, чи справжнє село в якому вона мешкала і як взагалі збиралися ці усі історії до купи. Також ви зможете поринути у світ цих міфічних оповідок, окремі казки будуть зачитані Іриною Асановою під музику гурту «Мотанка».

Адреса Книгарні «Є»:
м. Запоріжжя
пр. Соборний, 139.
Тел.: (094) 885 3903.
Вхід вільний.

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