Книгарня «Є» та видавництво «Час майстрів» запрошують на презентацію книжки Олега Гавріша «Казки баби Гавришихи» за участю автора. Захід відбудеться 23 січня. Початок – о 18.30.
Головні герої розповідей баби Гавришихи — це односельці та істоти, яких науковці відносять до української міфології і про яких баба оповідає, наче про цілком реальних сусідів. Що б не відбувалося в тих казках, людська гідність, взаємодопомога, доброта завжди перемагають. І хоч ті оповідки навіть слухати страшно, та все одно не можеш відірватися, бо відчуваєш, що тебе прикриває своїми невидимими, зітканими з любові крилами Берегиня — баба Гавришиха Під час презентації ми послухаємо історії від автора книжки Олега Гавріша і дізнаємося хто ж така ця баба Гавришиха, чи справжнє село в якому вона мешкала і як взагалі збиралися ці усі історії до купи. Також ви зможете поринути у світ цих міфічних оповідок, окремі казки будуть зачитані Іриною Асановою під музику гурту «Мотанка».
Адреса Книгарні «Є»:
м. Запоріжжя
пр. Соборний, 139.
Тел.: (094) 885 3903.
Вхід вільний.