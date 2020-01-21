Бліц-опитування: Чи є у вас досвід купання у крижаній воді ? Яку користь від цього для себе очікуєте?

Бліц-опитування: Чи є у вас досвід купання у крижаній воді ? Яку користь від цього для себе очікуєте?

Андрій, працює у сфері транспорту:

-Мій приятель сьогодні купався в перший раз на хрещення, а я вже втретє, тобто кожен рік купаюсь в цей день. Хай буде це нашою традицією. В першу чергу це здоров’я, і аби сил вистачило на увесь прийдешній рік.

Василь Миколаєвич, водій маршрутки:

-Постійно купаюсь на хрещення вже шостий рік. Вода як вода мокра та холодна.  Але після купання душа немовби співає. Очікую та сподіваюсь  в першу чергу  на здоров’я.

Ружіна, менеджер:

-В перший раз спробувала в цьому році. Відчуття найпрекрасніші та найчудовіші. Тепло і в душі і в тілі. Очікую користі для здоров’я та успіхів у всіх починаннях. Крижана вода це чудово.

Ганна, домогосподарка:

-Кожен рік купаюсь на хрещення. Від цього і настрій чудовий і здоров’я додається. Це ж особливий день, тому й вода зараз особлива. Всім раджу робити те саме.

 Юрій, пенсіонер:

-Багато рокв занурююсь у крижану воду. Почуває себе зараз дуже гарно. У душі піднесення неймовірне. Тіло неначе пічка випромінює тепло. Це ж здоров’я додає і сил на увесь рік надзвичайно.

Суспільство