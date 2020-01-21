І жінки, і чоловіки, і малеча, і навіть підрозділ Національної гвардії у повному складі,- всі пірнали у зимові води Дніпра

І жінки, і чоловіки, і малеча, і навіть підрозділ Національної гвардії у повному складі,- всі пірнали у зимові води Дніпра

У неділю, у день Хрещення Господнього,   відбулося освячення води пастирями всіх християнських конфесій міста.

Саме у цей день, попри зимну погоду,  сталися масові купання у річці Дніпро, хоча християнські  церкви та віра цього не потребують, а  релігійні наставники радять у цей день сконцентруватися на молитві та  духовному очищенні.

Але якщо народ вирішив пірнати у крижану воду, то хіба ж його відмовиш? Тож пірнали геть усі: і жінки, і чоловіки, і малеча, і навіть підрозділ Національної  гвардії у повному складі теж занурився у зимові води Дніпра, доказавши усім присутнім  силу духа та фізичну витривалість. 

То може є сенс ходити пірнати у крижану воду не тільки у цей день, а взагалі кожного дня, як влітку ми це робимо? Ну, якщо, звісно цього душа потребує.

Олександр Максимов

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