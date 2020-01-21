І жінки, і чоловіки, і малеча, і навіть підрозділ Національної гвардії у повному складі,- всі пірнали у зимові води Дніпра

У неділю, у день Хрещення Господнього, відбулося освячення води пастирями всіх християнських конфесій міста.
Саме у цей день, попри зимну погоду, сталися масові купання у річці Дніпро, хоча християнські церкви та віра цього не потребують, а релігійні наставники радять у цей день сконцентруватися на молитві та духовному очищенні.
Але якщо народ вирішив пірнати у крижану воду, то хіба ж його відмовиш? Тож пірнали геть усі: і жінки, і чоловіки, і малеча, і навіть підрозділ Національної гвардії у повному складі теж занурився у зимові води Дніпра, доказавши усім присутнім силу духа та фізичну витривалість.
То може є сенс ходити пірнати у крижану воду не тільки у цей день, а взагалі кожного дня, як влітку ми це робимо? Ну, якщо, звісно цього душа потребує.
Олександр Максимов