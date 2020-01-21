За користування радіочастотами запорізькі підприємства сплатили понад мільйон гривень

Запорізькі суб’єкти господарювання за минулий рік спрямували до держбюджету 1 мільйон 62 тисячі гривень рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України. Сплачена сума майже на шість відсотків перевищила показник 2018 року. Про це повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський.
Більшу частину надходжень забезпечили компанії обласного центру – 556 тисяч, бердянські і приморські підприємства сплатили 221 тисячу, енергодарські, кам’янсько-дніпровські та великобілозерські – 74 тисячі, василівські та михайлівські – 65 тисяч, мелітопольські і веселівські – 57 тисяч тощо.
Усього у м. Запоріжжя та області нараховується близько сотні суб’єктів господарювання, які у свій діяльності використовують засоби радіозв’язку та радіомовлення.
Підприємства, яким надано право користування радіочастотним ресурсом України на підставі ліцензій або дозволу, повинні обчислювати та перераховувати рентну плату до держбюджету. Розмір платежу залежить від виду радіозв’язку, розміру встановлених ставок та ширини смуги радіочастот по кожному регіону.
Головне управління ДПС у Запорізькій області