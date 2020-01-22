«Брагарня»- археологічна пам’ятка епохи бронзи на Хортиці

Книгарня «Є» та Національний заповідник «Хортиця» запрошують на розмову з генеральним директором Національного заповідника «Хортиця» Максимом Остапенком «Святилище – обсерваторія «Брагарня» бронзової доби на о. Хортиця». Захід відбудеться 24 січня. Початок – о 18:30. Модератор – В’ячеслав Зайцев.
З 1993 року, протягом декількох сезонів, на висоті Брагарня, проміж балками Молодняга та Совутин, під керівництвом Максима Остапенка було розкопано археологічну пам’ятку епохи бронзи «Брагарня». Дослідження доводять, що хронологічні рамки побудови та подальшого використання – ХХ – XV ст. до н.е. Ця археологічна знахідка є комплексом з кіл, викладених камнем, які, ймовірно, ототожнюють Сонце, Місяць та зорі. Оскільки «Брагарня» зорієнтована на схід сонця, то, на думку дослідника, є стародавнім календарем, на взірець Стоунхенджу у Великобританії. Загалом острів Хортиця багатий стародавніми святилищами – найстаріші побудовані ще в епоху енеоліту, приблизно 7 тисяч років тому.
Про всі аспекти дослідження святилища-обсерваторії «Брагарня» та інші археологічні пам’ятки розповість Максим Остапенко – генеральний директор Національного заповідника «Хортиця», кандидат історичних наук.
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