Шукачі роботи в Запорізькій області: хто вони?

Хто більше шукає роботу: молодь, чи люди у віці; жінки або чоловіки; люди, які не мають освіти, або у кого є диплом? Ми спробуємо відповісти на всі ці питання.
«У службі зайнятості постійно модернізуються та змінюються підходи до роботи, а щоб надавати послуги безробітним якнайефективніше, треба знати цільову аудиторію. Адже до кожного ми застосовуємо клієнтоорієнтовний підхід. Саме тому вже рік, як в роботу служби зайнятості введено інститут кар’єрного радника, який є індивідуальним консультантом у пошуку роботи, плануванні кар’єри та підвищенні конкурентоспроможності на ринку праці», – розповідає директорка Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.
Станом на 1 січня 2020 року структура зареєстрованих безробітних виглядає наступним чином.
За статтю. У загальній кількості зареєстрованих безробітних, чоловіки становили – 9106 осіб (або 47,0%), жінки – 10253 особи (або 53,0%).
За віковими групами: 29,2% зареєстрованих безробітних у віці до 35 років; 29,5% – у віці від 35 до 45 років; 41,3% – у віці понад 45 років.
За видами економічної діяльності: серед зареєстрованих безробітних кожний третій був зайнятий у сільському, лісовому та рибному господарстві, кожен сьомий – у торгівлі та ремонті; 12,5% – у переробній промисловості; 11,6% – в державному управлінні, обороні, обов’язковому соціальному страхуванні.
За професійними групами: серед зареєстрованих безробітних переважають робітники з обслуговування, експлуатації устаткування та машин; працівники сфери торгівлі та послуг; представники найпростіших професій.
За освітою: 40,2% зареєстрованих безробітних мали вищу освіту, 49,5% – професійно-технічну, 10,3% – загальну середню освіту. Майже половина людей, які шукають роботу мають професійно – технічну освіту. В той же час, найбільший попит серед роботодавців є саме на таких працівників. Здається, йти та працюй, але …Тут постає складне питання, на яке вагомий вплив має складна економічна ситуація в країні – заробітна плата, яку пропонує роботодавець, не задовольняє шукача роботи. З іншого боку, часто професійні компетенції шукачів потрібно вдосконалювати, щоб задовольнити вимоги сучасних роботодавців.
Тож, зі сторони служби зайнятості для збалансування інтересів шукачів роботи та роботодавців, наряду із запровадженням інституту кар’єрного радника для безробітних, введено у роботу Інститут консультанта роботодавця. Всім роботодавцям надаються індивідуальні послуги з урахуванням виду економічної діяльності, специфіки роботи та чисельності працюючих, а також особливостей розвитку локальних ринків праці. Вважаємо, що працюючи в тандемі, кар’єрний радник та консультант роботодавця зможуть суттєво збільшити ефективність роботи служби зайнятості.
Додаткову інформацію можна отримати: у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47