Увага! Аферисти погрожують запорізьким підприємцям податковими перевірками

Увага! Аферисти погрожують запорізьким підприємцям податковими перевірками

Користуючись довірливістю громадян, шахраї знову використовують поширену схему наживи.

Цього разу зловмисники телефонують запорізьким представникам бізнесу та, представляючись керівником Головного управління ДПС у Запорізькій області, попереджають про заплановану перевірку компанії. Для “успішного” її проведення  аферисти пропонують переказати певну суму коштів на банківську картку.

Вкотре наголошуємо, такі дзвінки – типова шахрайська схема. Якщо ви отримали таку “пропозицію”, негайно повідомляйте правоохоронні органи.

 

Головне управління ДПС у Запорізькій області

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