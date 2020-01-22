Увага! Аферисти погрожують запорізьким підприємцям податковими перевірками

Користуючись довірливістю громадян, шахраї знову використовують поширену схему наживи.
Цього разу зловмисники телефонують запорізьким представникам бізнесу та, представляючись керівником Головного управління ДПС у Запорізькій області, попереджають про заплановану перевірку компанії. Для “успішного” її проведення аферисти пропонують переказати певну суму коштів на банківську картку.
Вкотре наголошуємо, такі дзвінки – типова шахрайська схема. Якщо ви отримали таку “пропозицію”, негайно повідомляйте правоохоронні органи.
Головне управління ДПС у Запорізькій області