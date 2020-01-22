Виставка художньої літератури до Дня Соборності України надтхає нацгвардійців

До Дня Соборності України у центрі культури та дозвілля військової частини 3029 Національної гвардії України була організована виставка художньої літератури.
До заходу долучились спеціалісти відділу документів гуманітарних наук обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Горького. Спеціалісти научної бібліотеки Тімочко Галина та Скрипак Наталія провели «Історичну літературну годину» присвячену Дню Соборності України та проголошення акту Злуки УНР і ЗУНР.
Крім цього фахівцями проведено квест-опитування, по знанню фактів та дат пов’язаних з історією держави, у якому гвардійці показали хороші звання з Історії України, чим дуже здивували лекторів.
#3029NGU