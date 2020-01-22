Запорізькі місцеві бюджети отримали більше мільярда гривень плати за землю

За 2019 рік до місцевих бюджетів Запорізького регіону надійшло 1 мільярд 133 мільйони гривень плати за землю. Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, порівняно з 2018 роком надходження зросли на 4 відсотки, додатково скарбниці отримали 43,4 мільйона. Зокрема, власники ділянок та землекористувачі-юридичні особи спрямували до бюджетів понад 907 мільйонів (+ 40,6 млн грн), фізичні особи – 226 мільйонів (+2,8 млн грн).
Упродовж року до міського бюджету Запоріжжя було сплачено 394 мільйони гривень, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 144 мільйони, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 106,7 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 97,7 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 75,4 мільйона, Якимівського та Приазовського районів – 75 мільйонів, Василівського та Михайлівського районів – 60,8 мільйона, Оріхівського та Гуляйпільського районів – майже 60 мільйонів гривень плати за землю.
У результаті спільної роботи запорізьких податківців та представників інших державних органів було залучено до оподаткування 52 суб’єкти господарювання, річна сума нарахувань за землі площею 359,6 га склала 5,7 мільйона гривень.
Крім того, виявлено 20 осіб, які використовували 308,3 га земельних ділянок без правовстановлюючих документів, до бюджетів надійде 493,6 тисячі гривень.
Усього у Запорізькій області зареєстровано 9176 землекористувачів-юридичних та 283 тисячі фізичних осіб.
Головне управління ДПС у Запорізькій області