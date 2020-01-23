Фіскальна служба Запорізької області шукає оперативників та слідчих

Новий рік приносить нові надії та сподівання, а можливо новий вектор напряму трудової діяльності?
Головне управління ДФС у Запорізькій області саме пропонує роботу – відкрито конкурс на вакантні посади оперативного управління та слідчого управління фінансових розслідувань.
Співробітники слідчо-оперативних підрозділів розкривають злочини у сфері оподаткування та обігу підакцизних товарів, розшукують платників, які ухиляються від сплати податків, забезпечують захист та безпеку працівників служби.
У фіскальній службі області відкрито такі вакансії: старший інспектор з ОД штабу оперативного управління, старший оперуповноважений з ОВС сектору організації оперативно-розшукової діяльності, старший оперуповноважений з ОВС відділу організації викриття економічних злочинів, старший інспектор з ОД та старший інспектор відділу активних заходів, оперуповноважений другого оперативного відділу, старший слідчий з ОВС відділу організації досудового розслідування слідчого управління фінансових розслідувань.
Для отримання додаткової інформації щодо участі у конкурсі та проходження служби звертайтеся до управління по роботі з персоналом за телефоном 213-50-23, або за адресою м. Запоріжжя, проспект Соборний, 166.