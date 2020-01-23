Ланцюг єдності у День Соборності об’єднав гвардійців та школярів

У загально-освітній школі №61 відбулись заходи до Дня Соборності України. До участі у заході були запрошені гвардійці 9 полку оперативного призначення та курсанти Національної академії Національної гвардії України. Військовослужбовці спільно з учнями 7-10 класів прийняли участь у шкільному квесту та створили разом символічний ланцюг єдності навколо закладу.
Крім цього гвардійці-курсанти користуючись нагодою розповіли старшокласникам про військову службу у лавах Національної гвардії України та продемонстрували відеоролики про діяльність гвардії.
#3029NGU