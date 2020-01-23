Запорізькі ФОПи та аграрії сплатили майже 1,4 мільярда гривень єдиного податку

Запорізькі ФОПи та аграрії сплатили майже 1,4 мільярда гривень єдиного податку

Упродовж минулого року підприємці та підприємства, які використовують спрощену систему оподаткування, спрямували до місцевих бюджетів 1 мільярд 369 мільйонів гривень. Про це повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський. Він зазначив, що порівняно з 2018 роком надходження зросли на 155 мільйонів або на 13 відсотків. Крім того, середньомісячна сплата збільшилась майже на 13 мільйонів гривень.

Найбільше поповнили місцеві скарбниці фізичні особи-підприємці – 882 мільйони. Від СГД-юридичних осіб надійшло понад 181 мільйон, від сільськогосподарських виробників – 305,5 мільйона гривень єдиного податку.

Серед територій регіону значні суми отримали бюджети м. Запоріжжя – 674,3 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 151,7 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 123,4 мільйона, Вільнянського, Новомиколаївського районів – 70,8 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 65,4 мільйона, Оріхівського та Гуляйпільського районів – 61,3 мільйона, Василівського та Михайлівського районів – 57 мільйонів, м. Токмак, Токмацького та Чернігівського районів – 50,5 мільйона,  м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – майже 50 мільйонів тощо.

Нагадаємо, у 2020 році ставки єдиного податку складають: для платників І групи – 210,20 гривні, ІІ групи – 944,60 гривні, ІІІ групи – 5 відсотків від доходу або 3 відсотки від доходу для платників ПДВ. Ставка податку для агровиробників залежить від категорії земель (або водного фонду) та їх розташування (рілля, сіножаті і пасовища, багаторічні насадження, сільгоспугіддя, що перебувають в умовах закритого ґрунту тощо). Їх розмір розраховується у відсотках від бази оподаткування, тобто, від нормативно грошової оцінки одного гектара сільгоспугідь (ріллі) з урахуванням коефіцієнта індексації.

 

Головне управління ДПС у Запорізькій області

Економіка