Запорізькі ФОПи та аграрії сплатили майже 1,4 мільярда гривень єдиного податку

Упродовж минулого року підприємці та підприємства, які використовують спрощену систему оподаткування, спрямували до місцевих бюджетів 1 мільярд 369 мільйонів гривень. Про це повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський. Він зазначив, що порівняно з 2018 роком надходження зросли на 155 мільйонів або на 13 відсотків. Крім того, середньомісячна сплата збільшилась майже на 13 мільйонів гривень.
Найбільше поповнили місцеві скарбниці фізичні особи-підприємці – 882 мільйони. Від СГД-юридичних осіб надійшло понад 181 мільйон, від сільськогосподарських виробників – 305,5 мільйона гривень єдиного податку.
Серед територій регіону значні суми отримали бюджети м. Запоріжжя – 674,3 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 151,7 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 123,4 мільйона, Вільнянського, Новомиколаївського районів – 70,8 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 65,4 мільйона, Оріхівського та Гуляйпільського районів – 61,3 мільйона, Василівського та Михайлівського районів – 57 мільйонів, м. Токмак, Токмацького та Чернігівського районів – 50,5 мільйона, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – майже 50 мільйонів тощо.
Нагадаємо, у 2020 році ставки єдиного податку складають: для платників І групи – 210,20 гривні, ІІ групи – 944,60 гривні, ІІІ групи – 5 відсотків від доходу або 3 відсотки від доходу для платників ПДВ. Ставка податку для агровиробників залежить від категорії земель (або водного фонду) та їх розташування (рілля, сіножаті і пасовища, багаторічні насадження, сільгоспугіддя, що перебувають в умовах закритого ґрунту тощо). Їх розмір розраховується у відсотках від бази оподаткування, тобто, від нормативно грошової оцінки одного гектара сільгоспугідь (ріллі) з урахуванням коефіцієнта індексації.
Головне управління ДПС у Запорізькій області