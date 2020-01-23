Зустрічайте свіжий випуск ПравдиЗП за 23.01.2020 року

Друзі! У четвер, 23 січня, виходить у світ черговий випуск Запорізької обласної газети «Правда ЗП» громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Нова газета виходить тимчасово на період, поки трудовому колективу КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ рішення Третього апеляційного адміністративного суду (м. Дніпро) про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда».
Нинішній наш випуск виходить у світ напередодні Дня студентів.
У студентів завжди є за що любити своє студентське життя. І якщо б у них навіть не було жодного «законного» свята, то це б їх не засмутило. Швидше навпаки, додало б їм куди набагато більшого ентузіазму в пошуках «зайвого» приводу для радості, адже молодість наділяє своїх володарів самими непередбачуваними і неординарними ідеями та рішеннями. Ми приєднуємося до привітань на адресу всіх наших студентів! Бажаємо їм успіхів у навчанні, гарної практики, сил і часу!
А ще ми інформуватимемо своїх читачів про таке.
Розкажемо про спробу реваншу, до якої вдалися представники «руського міра», намагаючись повернути вулиці Героя України Сергія Синенка попередню її назву – Кремлівська.
Також поінформуємо наших читачів про причини блокування Запорізького міжнародного аеропорту.
Піднімаємо й важливі соціальні проблеми.
Уряд пропонує зміни у трудове законодавство. Чому профспілки проти? Навіщо збирались на всеукраїнське віче і що вирішили? Деталі у рубриці «Соціальний ракурс»
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
Інновації весняного призову: хто отримає повістки? Докладно про призов із перших вуст читайте у ПравдіЗП.
А у традиційній рубриці «Дивина тижня» ми здивуємо своїх читачів розповіддю про … масове купання у Дніпрі на Водохреще.
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, найповніша тижнева програма телебачення із супутниковими каналами, безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Правди ЗП» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 099-079-28-46.