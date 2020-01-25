ЯК ПОЛІПШИТИ ІНФРАСТРУКТУРУ ЗАПОРІЖЖЯ, АБИ МІСТО БУЛО БИ ДОСТУПНІШИМ ДЛЯ НЕЗРЯЧИХ ТА ЛЮДЕЙ, ХТО МАЄ СЛАБКИЙ ЗІР?

Про це йшлося на зустрічі, яку ініціювали спілчани Запорізької територіальної організації УТОС, запросивши на засідання правління заступника директора Департаменту інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради Віктора Хоцького. Саме цей департамент контролює стан об’єктів благоустрою, які є комунальною власністю: мереж зовнішнього освітлення, міських пляжів і фонтанів, опікується будівництвом нових та капітальним ремонтом і реконструкцією діючих об’єктів комунального господарства, якістю ремонту та будівництвом міських шляхів, обладнання їх пристроями регулювання дорожнього руху та іншими.
Для членів УТОС є надзвичайно важливим, наскільки у Запоріжжі створені умови для пересування їх містом, з орієнтації на місцевості, стан міських зупинок, дворів, місць громадського користування. І тому розмова, яка тривала годину, стала цього року новою сходинкою до порозуміння та активних дій.
Віктор Хоцький уважно вислухав побажання Наталії Авасян, Олександра Пошукая, Євгена Виноградчого, Івана Желєзкова й сказав, що налаштований грунтовно обговорити всі проблеми, які хвилюють активістів організації і врахувати зауваження під час будівельних та інших робіт, які намічаються у 2020-му році.
Наталія Авасян та члени правління зазначили, що усіх, хто приходить працювати на підприємство УТОС, в першу чергу, турбує стан тротуару, яким незрячі люди йдуть до прохідної. Непокоїть облаштування зупинки, що біля автовокзалу. Було би добре покласти там тротуарну плитку, понизити бордюр. Жителів Космічного мікрорайону бентежить стан зупинки біля колишнього кінотеатру «Космос», особливо тієї, що біля АТБ. Там завжди стоїть багато автомобілів і незрячі люди, аби пройти, змушені виходити на проїжджу частину дороги. І це не лише тут. Загромаджені транспортом двори, де живуть. Через установлені рекламні конструкції важко пройти тротуаром на центральних вулицях міста. Треба удосконалити систему світлофорів, зробити розмітки в небезпечних місцях і ще чимало інших пропозицій внесли спілчани з надією, що їх почують і в місті серйозно займуться впровадженням принципів універсального дизайну та розумного пристосування.
Ольга Дроздовська, журналістка