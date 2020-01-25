Податкова не надсилає SMS-повідомлення про борги з ЄСВ!

Останнім часом деякі запорізькі платники податків отримали SMS-повідомлення про нібито наявну заборгованість з єдиного соціального внеску, які містили пропозицію пройти звірку з податковою.
Головне управління ДПС у Запорізькій області наголошує, що адміністрування і сплата податків та погашення заборгованості відбувається відповідно до норм чинного законодавства України. Податкова служба не надсилає SMS-повідомлення про недоїмку.
Але платники мають право здійснити звірку щодо сплачених податків і зборів. Для цього слід звернутися до відокремлених управлінь ДПС у Запорізькій області за місцем реєстрації. Докладна інформація про підрозділи – за посиланням: https://zp.tax.gov.ua/dfs-u-regioni/golov-upr/teritorialni-organi/.
Головне управління ДПС у Запорізькій області