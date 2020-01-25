Половина ветеранів конфлікту на сході України стикаються з дискримінацією – опитування проекту ЄС

Майже половина ветеранів та ветеранок конфлікту на сході України (49%) повідомляють про упереджене та несправедливе ставлення з боку представників різних груп суспільства, зокрема в громадському транспорті, медичних закладах та адміністративних установах, про це свідчать результати дослідження, представленого в Києві 23 січня. Дослідження продемонструвало, що 32% ветеранів та ветеранок почуваються ізольованими від суспільства, а 73% вважають, що їх можуть зрозуміти лише ті, хто сам має військовий досвід.
Фінансоване Європейським Союзом дослідження було проведено Представництвом Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні у співпраці з Міністерством у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб у рамках проекту «Підтримка реінтеграції ветеранів конфлікту на сході України та їхніх сімей». Воно висвітлило проблеми, з якими стикаються ветерани конфлікту на сході України та їхні сім’ї під час реінтеграції до цивільного життя. Упродовж липня – жовтня 2019 року було опитано 2 530 респондентів у Києві та Київській області, а також Дніпропетровській і Львівській областях.
«Євросоюз охоче профінансував це дослідження, адже його результати допоможуть органам влади отримати більше інформації та відреагувати на виклики, з якими ветерани стикаються після повернення з поля бою», – заявив Посол Матті Маасікас, Голова Представництва Європейського Союзу в Україні.
За офіційними даними, наразі налічується близько 370 тис. ветеранів конфлікту на сході України, багато з яких стикаються зі значними перешкодами під час реінтеграції до цивільного життя. Третина ветеранів та майже половина ветеранок цього конфлікту, які мали роботу до військової служби, повернувшись додому, виявили, що вони більше не працевлаштовані за попереднім місцем роботи. Як показало опитування, хоча багато ветеранів та ветеранок врешті-решт знайшли оплачувану роботу (67%), розпочали власний бізнес або зареєструвалися як приватні підприємці (11%), решта заявляють, що потребують перекваліфікації та допомоги в пошуку джерел доходу. Ветерани вказують на складну ситуацію у сфері зайнятості: переважання вакансій з низькими зарплатами (79%), відсутність вакансій, відповідних кваліфікації ветеранів (44%), та дискримінацію щодо ветеранів (24%). Лише 6% ветеранів та ветеранок зазначили, що мають посвідчення особи з інвалідністю, хоча чверть опитаних отримали поранення чи захворювання внаслідок бойових дій, однак не змогли підтвердити інвалідність через бюрократичні перешкоди.
«МОМ прагне й надалі підтримувати реінтеграцію ветеранів та добробут їхніх громад через соціально-економічне відновлення та психосоціальну підтримку, сприяючи відновленню довіри, соціальної згуртованості та стабільності, – сказав Ан Нгуєн, Голова Представництва МОМ в Україні. – Завдяки фінансуванню Європейського Союзу ми змогли підтримати майже 800 ветеранів навчанням та обладнанням для опанування нової професії, створення або розвитку власного малого бізнесу».
Фінансований Євросоюзом проект «Підтримка реінтеграції ветеранів конфлікту на сході України та їхніх сімей» триває із січня 2019 до червня 2020 року і впроваджується МОМ у трьох пілотних областях: Київській, Дніпропетровській та Львівській. У рамках проекту передбачено підтримку заходів соціального згуртування: спортивних змагань, майстер-класів, круглих столів із представниками місцевої влади. Кваліфіковану психологічну допомогу в рамках проекту надають фахівці, які пройшли підготовку з роботи з ветеранами та членами їхніх родин. Ще одним компонентом проекту є тренінги для ветеранів на підтримку кар’єрного розвитку та розвитку власної справи, а також гранти розміром до 1 тис. євро на обладнання. Наприкінці зими в рамках проекту буде розпочато інформаційну кампанію з метою подолання стереотипів, які впливають на сприйняття ветеранів українським суспільством.
Довідкова інформація: Міжнародна організація з міграції (МОМ) є Агентством ООН з питань міграції. МОМ співпрацює з урядовими, міжурядовими та неурядовими партнерами, щоб забезпечити гуманну та впорядковану міграцію. З 2014 року МОМ допомагає Уряду забезпечувати потреби внутрішньо переміщених осіб та населення, постраждалого від конфлікту.
За додатковою інформацією звертайтеся до Варвари Жлуктенко, Представництво МОМ в Україні, vzhluktenko@iom.int або за телефоном +38 067 447 97 92