Ринок праці Запорізької області

Станом на 24 січня 2020 року чисельність безробітних громадян по області становила 20,4 тис. осіб, з них 16,5 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 24 січня 2020 року – 1506 одиниць (у м. Запоріжжі – 831 одиниця). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 14 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 5 безробітних).
З початку січня 2020 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 194 громадянина. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовано 58 безробітних, які перебували на обліку.