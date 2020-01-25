Стартує Конкурс соціальної реклами

Конкурсу соціальної реклами, спрямованої на боротьбу з
незаконним розповсюдженням наркотиків та алкоголю, а також вирішення інших
суспільно-значущих тем має на меті популяризацію основ здорового способу життя, протидія
поширенню шкідливих звичок, насамперед серед дітей та молоді. Про це повідомили організатори на прес-конференції у Агенції регіональних ініціатив.
Роботи приймаються у наступних категоріях:
– Зовнішня реклама (борд, сітілайт);
– Відео-ролик (Телебачення, YouTube);
– Друкована продукція та матеріали (буклет, флаєр, наліпка, інша принтована
продукція, стаття, есе, тошо);
– Флеш-моб, масовий захід;
– Плакат для соціальних мереж, графіті, мурал;
– інші інноваційні та ІТ-технології.
Конкурс проводиться впродовж календарного року та є щорічним. Точні
терміни подачі робіт та склад журі визначаються додатково та окремо за кожною
темою наказом начальника управління внутрішньої політики, преси та
інформації Запорізької міської ради.
Усі конкурсні заявки приймаються на пошту konkursreklzp@gmail.com