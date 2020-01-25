У Запоріжжі стартує другий етап медичної реформи

Про те, як проходить переорієнтація закладів спеціалізованої медичної допомоги Запоріжжя до другої хвилі трансформації системи охорони здоров’я, обговорили в Агенції регіональних ініціатив.
Національна служба здоров’я (НСЗУ) з 1 квітня починає надання послуг за програмою медичних гарантій.
До неї увійдуть медичні послуги за 6 напрямами: первинна допомога, спеціалізована амбулаторна допомога, спеціалізована стаціонарна допомога, екстрена допомога, паліативна допомога, реабілітація.
На первинній ланці повністю перейти на таку модель вдалося за один рік. Для спеціалізованої допомоги це не буде так швидко – в МОЗ прогнозують перехід за два-три роки.
Як сказала директор департаменту охорони здоров’я Запорізької міської ради Вікторія Ушакова, для пацієнтів система нескладна: спеціалізовані послуги поділяються на дві частини – екстрені і планові. Вартість перших повністю покриває НСЗУ (вони входять в програму медичних гарантій). Екстрена допомога надається незалежно від того, чи є у вас декларація з сімейним лікарем.
Лікарні стануть неприбутковими підприємствами (за Господарським кодексом України). Тобто там зможуть самостійно розпоряджатися своїми грошима, складати фінансовий план, формувати зарплату медичних працівників тощо.
Лікарні, що не реорганізуються і не укладуть договір з НСЗУ, не зможуть отримувати фінансування з держбюджету і будуть змушені шукати інші їх джерела.
Зараз державні і приватні медустанови, які повинні укласти договір з НСЗУ про надання медичних послуг, і отримати фінансування держави, активно готуються: закуповується нове медичне обладнання, проходить комп’ютеризація, ремонтуються приміщення.
Головний лікар Комунальної установи «Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня №5» Андрій Запорожченко, розповів на прикладі очолюваної ним лікарні, як готуються подібні установи до другого етапу реформи.
Закуплено нове обладнання в відділ реанімації, а також в відділення рентген діагностики, проводиться оптимізація по усім напрямкам.
«Ми розуміємо, що вступаємо в конкурентне середовище, коли будемо боротися за пацієнтів і, як наслідок, покращувати якість своїх послуг. Матеріально-технічна база нашої установи повністю цьому відповідає », – говорить він.
В ході другого етапу реформи, в стоматології безкоштовними залишаться тільки дитяча і ургентна. Всі інші види послуг стануть платними.
Що ж стосується пологів, то держава виділяє 8,5 тисячі гривень на проведення пологів на одну породіллю, чого цілком достатньо. Пологовий будинок жінка може обрати сама, тільки потрібно дивитися на те, чи є у нього договір з НСЗУ.
НСЗУ буде закуповувати виключно медичні послуги. Це її завдання відповідно до закону. А виконання регіональних соціальних функцій лікарнею може бути профінансовано через місцеву програму. Наприклад, догляд за соціально незахищеними верствами населення. В Запоріжжі місцева влада фінансує декілька таких програм з охорони здоров’я.
У новій системі головний пацієнт, він вирішує в яку лікарню і за якою послугою піде. Зазвичай він вибере ту лікарню де йому порадили хорошого лікаря, наприклад кардіолога. Де зручно отримувати послугу, а в кабінеті у лікаря є все необхідне обладнання. У разі госпіталізації – є можливість вибрати найбільш зручну палату, навіть якщо за неї потрібно буде заплатити. Тому головні лікарі, вже повинні думати над спеціалізацією закладу.