У Запорізькій області демонтовано дві газозаправки

У рамках операції “Акциз-2020” співробітники слідчо-оперативних підрозділів ГУ ДФС у Запорізькій області спільно зі службовцями Нацполіції та ДСНС під процесуальним керівництвом прокуратури області, виявили та вилучили обладнання двох газозаправних станцій та скраплений газ на загальну суму понад 3 мільйони гривень. Обладнання з цих АГЗС демонтували.
У ході досудового розслідування фахівці фіскальної служби встановили, що на території Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області певні особи здійснюють зберігання з метою збуту, а також збувають незаконно виготовлений скраплений газ і нафтопродукти без відповідних дозвільних документів. Наразі триває слідство в рамках кримінального провадження за ознаками складу злочинів, передбачених ст. 204 КК України “Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів”, ст. 272 КК України “Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою”.
Головне управління ДФС у Запорізькій області