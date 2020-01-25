У Запорізькій області на користь держави винесено судових рішень на 662 мільйони

За результатами судових спорів запорізьких платників та податкової служби минулого року на користь держави вирішено 461 справу на суму 662 мільйони гривень. У відсотковому значенні це склало 74,6 відсотка від кількості розглянутих справ та 83,3 відсотка – від суми. Платники виграли 157 справ на суму 132,4 мільйона, що відповідно, дорівнює 25,4 відсотка та 16,7 відсотка.
За позовами суб’єктів господарювання до податківців на користь ДПС області суди винесли 333 рішення на суму 226,5 мільйона (68,4% від кількості справ та 63% – від суми). У 154 справах судді підтримали позицію платників на суму 132,3 мільйона.
З цієї категорії справ 348 стосувалися визнання недійсними податкових повідомлень-рішень. Із них податкова служба виграла 229 на суму 215,6 мільйона, представники бізнесу – 119 із сумою 93,3 мільйона.
У випадках, коли органи ДПС позивались до платників, на користь держави вирішено 128 справ на суму 435,6 мільйона, тобто майже 98 відсотків від кількості матеріалів та 99,9 відсотка – від суми. Зокрема, винесено 83 судові рішення про стягнення заборгованості на суму 180,3 мільйона, з якої на даний час до бюджету вже надійшло 87,4 мільйона.
Усього станом на 1 січня 2020 року на розгляді в судах всіх інстанцій знаходилось 2918 податкових спорів на загальну суму 5 мільярдів 183 мільйони гривень.
Головне управління ДПС у Запорізькій області