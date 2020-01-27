АУДИТ ДОСТУПНОСТІ ВОКЗАЛУ «ЗАПОРІЖЖЯ-1»: ОЦІНКА-«ВІДМІННО»

Дійсно, виробничий підрозділ філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» – вокзал станції «Запоріжжя-1» – є одним із кращих в Україні. Адже тут створені гідні умови для пасажирів, хто належить до мало мобільної категорії громадян: котрі пересуваються на кріслі колісному, мають слабкий зір, тимчасові порушення в здоров’ї, вагітні жінки, особи з дитячими колясками та інші.
Старання залізничників відмітили учасники аудиторської перевірки, до складу якої увійшли представники обласної громадської організації «Запорізький конгрес осіб з інвалідністю» та Запорізької обласної організації «Українське товариство сліпих» і представниця Управління містобудування та архітектури Запорізької обласної адміністрації. Вони разом із керівництвом вокзалу оглянули всі місця громадського користування, обговорили нагальні питання, які хвилюють людей з інвалідністю, та визначили шляхи подальшої співпраці заради своїх співвітчизників.
Керуючись вимогами Державних будівельних норм (ДБН) і стандартами України, аудитори прискіпливо звертали свою увагу на наявність усіх необхідних елементів доступності на прилеглій території та в приміщенні вокзалу.
Що кидається в око, коли потрапляєш на «Запоріжжя-1», то це численна кількість піктограм. Є позначення напрямку, проїзду на платформу, виїзду та обслуговування, про облаштований для мало мобільних людей туалет, кімнату відпочинку, місця для паркування, інформація про види обслуговування та руху міського транспорту та інші. Вони легко читаються і зрозумілі, видимі з рівня сидячи, мають контрастну поверхню.
На вході праворуч від сходів до центральної зали на привокзальній території є кнопка виклику та вказівник до пандусу. Яскравий жовтий колір маркування сходів нагадує про небезпечні зони. Промарковані також сходи до начальника вокзалу, у службових приміщеннях. Скрізь є поручні, що зручно для пересування сходами.
Пандус, який побудований поруч з будівлею вокзалу, вже давно експлуатується. Його довжина не перевищує шість метрів і тому немає потреби добудовувати горизонтальні майданчики для відпочинку. З обох боків є поручні. Щоправда, пандус вже має незначне ушкодження покриття, місцями просів, однак, завдяки йому зручно йти з важкими валізами та рухатися на кріслі колісному.
Входи та виходи до вокзалу доступні. Застосовуються автоматизовані розсувні та достатні по ширині нерозсувні двері. В середині приміщення з однієї зали до іншої пасажир може пересуватися вільно, без перешкод, а також має можливість самостійно виїхати на перон. Мінімальна ширина коридору при односторонньому русі на кріслі колісному та в місцях постійного відвідування осіб з інвалідністю, як зазначила Валентина Кононенко, очільниця громадської організації «ЗОКІ», відповідають чинним нормам. Предмети інтер’єру в коридорі не ускладнюють пересування.
Начальник вокзалу станції «Запоріжжя-1» Тетяна Завіщана та її колеги показали учасникам аудиторської групи також приміщення для відпочинку, кімнату для гігієни, туалет. Вони розташовані на пероні, але потрапити сюди можна лише повідомивши чергового помічника начальника вокзалу. Подорожуючі пасажири, кажуть, задоволені умовами. Що важливо: тут є душова кабінка, де відвідувачі мають можливість користуватися душем сидячи. У кімнаті є телевізор, ліжка та кнопка виклику на випадок потреби в допомозі.
Місця для людей з інвалідністю відведені й у загальній залі для очікування. Тут же знаходиться журнал відвідування осіб з порушенням системи руху, а ще розміщений спеціальний механічний підйомник, завдяки якому пасажирів на інвалідних візках піднімають у салон вагону поїзда. Його застосовують не так часто, бо є ще й більш сучасний підйомник – автоматичний. Ним користуються частіше.
Не кожен залізничний вокзал має салонні інвалідні крісла колісні, якими перевозять людей лише в салоні вагону. Хіба що столичні залізничники та ще кілька станцій в Україні. На «Запоріжжі-1» є така можливість, що приємно радує пасажирів із особливостями опорно-рухового апарату.
Олександр Пошукай, який представляв обласну організацію «УТОС», від імені спілчан висловив щиру подяку керівництву та працівникам вокзалу станції «Запоріжжя-1» за увагу до незрячих людей. Вони завжди забезпечені супроводом до транспортної зупинки, їм надають всю необхідну допомогу. Зокрема, на території вокзалу є звукові маячки, завдяки чому особи незрячі та зі слабким зором можуть безпечно переходити з платформи на платформу. Тож сподіваються на плідну співпрацю й у подальшому. Пані Тетяна Завіщана запевнила, що залізничники й надалі будуть удосконалювати умови доступу до своїх послуг.
Учасники аудиторської групи мають надію, що й Комунарська районна адміністрація Запорізької міської ради також докладе зусиль, аби біля вокзалу станції «Запоріжжя-1» облаштувати стоянку транспорту для осіб, котрі приїздять на автомобілях. Піктограма є, а от територія для паркування не промаркована.
Дбати про ближнього нас спонукає християнська мораль, а от створювати умови для доступного сервісу змушують закони України та міжнародні нормативні акти, які наша держава ратифікувала та долучилась до європейської та світової спільноти, де права людини на першому місці.
Ольга Дроздовська, журналістка